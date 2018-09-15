Одна женщина погибла, еще два человека получили травмы в поселке Репино под Санкт-Петербургом, где кроссовер влетел в местный супермаркет. Последствия аварии сняли на видео.

Одна женщина погибла, еще два человека получили травмы в поселке Репино под Санкт-Петербургом, где кроссовер влетел в местный супермаркет. Последствия аварии сняли на видео.По словам очевидцев, виновником ДТП, произошедшего около шести часов вечера в субботу, стал водитель Infiniti QX80."С места дал полный газ, вытолкал перед собой Mercedes ML, тот от удара отлетел в черный S класс, после чего дед на QX80 нажал газ в пол и полетел прямо, снося все на своем пути — и знаки и людей, влетел в витрину", — рассказал свидетель аварии.Под машиной оказалась зажата 79-летняя женщина. Вызволить ее удалось, только подняв кроссовер с помощью домкрата, но к тому моменту она уже не подавала признаков жизни."Умерла сразу. Еще двое пострадавших. Рев мотора стоял дикий", — резюмировал очевидец.