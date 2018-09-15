Сборная России по художественной гимнастике оказалась первой в групповом многоборье на чемпионате мира в Софии. Российская команда с большим отрывом победила своих соперниц, набрав по итогам двух упражнений 46,300 балла.

Сборная России по художественной гимнастике оказалась первой в групповом многоборье на чемпионате мира в Софии. Российская команда с большим отрывом победила своих соперниц, набрав по итогам двух упражнений 46,300 балла.В составе сборной России выступили Мария Кравцова, Евгения Леванова, Ксения Полякова, Анастасия Шишмакова, Анастасия Татарева и Мария Толкачева.Серебро досталось итальянским гимнасткам (44,825), а бронзу завоевали болгарские спортсменки (42,050).Таким образом, в копилке российской сборной стало 11 медалей (7 золотых, одна серебряная и три бронзовых награды).