В мексиканском городе Бакум полиция обнаружила семь отрезанных мужских голов. Страшная находка помещалась в переносном холодильнике, там же были найдены одна рука и нога.

В мексиканском городе Бакум полиция обнаружила семь отрезанных мужских голов. Страшная находка помещалась в переносном холодильнике, там же были найдены одна рука и нога.Как сообщает прокуратура приграничного с США штата Сонора, все останки принадлежат мужчинам 25-40 лет. Не вызывает никакого сомнения то обстоятельство, что в атмосфере войн наркокартелей, эти люди стали жертвами преступных сообществ, промышляющих зельем.За последние 20 месяцев в небольшом городе Бакум убиты 150 человек, отмечает РИА Новости. А всего жертвами нарковойны в штате стали уже 650 человек с начала года.