В Берлине прошла церемония закрытия Перекрёстного российско-германского года. Участие в ней приняли главы внешнеполитических ведомств двух стран - Сергей Лавров и Хайко Маас.

В Берлине прошла церемония закрытия Перекрёстного российско-германского года. Участие в ней приняли главы внешнеполитических ведомств двух стран — Сергей Лавров и Хайко Маас. Кроме того, они провели переговоры, на которых главными темами стали двусторонние отношения, а также обстановка в сирийском Идлибе и ситуация на Украине, сообщает телеканал "Россия 24".