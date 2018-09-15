РФ была вынуждена усилить меры безопасности в Азовском море, поскольку от властей Украины исходят террористические и пиратские угрозы, заявил депутат российской Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

РФ была вынуждена усилить меры безопасности в Азовском море, поскольку от властей Украины исходят террористические и пиратские угрозы, заявил депутат российской Госдумы от Крыма Михаил Шеремет."Россия должна была обезопасить своих рыбаков, мирных граждан, в том числе и корабли, которые заходят в Азовское море, от непредсказуемой и агрессивной политики властей Украины", — цитирует слова парламентария РИА Новости.В этой связи Шеремет напомнил о захвате российских судов и арест экипажей. Он сравнил действия Украины с действиями сомалийских пиратов.Депутат отметил, что российская сторона не допускает никаких нарушений международного морского права, вреда судам, которые подвергаются досмотру, не наносится, а экипажи относятся к досмотрам с пониманием — ни одной жалобы от иностранных моряков по этому поводу не поступало. Как подчеркнул Шеремет, все понимают, что это делается исключительно в целях безопасности.Президент Украины Петр Порошенко заявил ранее в субботу, что Россия блокирует заходы судов в Азовском море с целью его "оккупации". Досмотры украинских судов российскими пограничниками он назвал "частью гибридной войны" против Украины и пригрозил новыми санкциями, "если Россия не остановится". В свою очередь спецпредставитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер назвал действия РФ в Азовском море агрессивными и провокационными шагами и подчеркнул, что ситуация вызывает обеспокоенность Вашингтона.