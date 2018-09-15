В Германии планируется практически удвоить число сотрудников Федеральной службы защиты конституции. По информации журнала Der Spiegel, к 2021 году предполагается довести число сотрудников ведомства почти до 6000 человек, для чего будет создано около 2900 новых рабочих мест.

В Германии планируется практически удвоить число сотрудников Федеральной службы защиты конституции (Bundesamt für Verfassungsschutz). По информации журнала Der Spiegel, к 2021 году предполагается довести число сотрудников ведомства почти до 6000 человек, для чего будет создано около 2900 новых рабочих мест.Сейчас в ведомстве, которое является в Германии спецслужбой внутреннего назначения, насчитывается 3110 сотрудников. Глава ведомства Ханс-Георг Маасен планирует довести структуру ведомства до аналога Федеральной разведывательной службы (BND), выполняющей функции службы внешней разведки. Сейчас в BND работают более 6500 сотрудников.Наряду с ростом численного состава в ведомстве Маасена должны быть реструктурированы и усилены отделы контрразведки, охраны гостайны и предотвращения саботажа, противодействия исламизму и исламскому терроризму.