В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) прошли очередные матчи регулярного чемпионата. В Санкт-Петербурге местный СКА одержал победу над московским Спартаком. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) прошли очередные матчи регулярного чемпионата. В Санкт-Петербурге местный СКА одержал победу над московским "Спартаком". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.У "красно-белых" на 3-й минуте отличился Глеб Шашков. В составе победителей шайбы забросили Никита Гусев (31-я минута) и Сергей Плотников (33-я).В турнирной таблице Западной конференции СКА с 8 очками занимает третье место. "Спартак" с 6 баллами идет седьмым.В других матчей игрового дня подмосковный "Витязь" на своем льду уступил хельсинкскому "Йокериту" — 1:4. "Сочи" на выезде обыграл минское "Динамо" – 3:1.