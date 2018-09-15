Установлено, что на территории г. Москвы и г. Новокузнецка злоумышленниками была создана организованная группа с целью совершения незаконных финансовых операций...

"Следственной частью СУ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению в незаконной банковской деятельности ранее находившегося в розыске участника организованной группы", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Установлено, что на территории г. Москвы и г. Новокузнецка злоумышленниками была создана организованная группа с целью совершения незаконных финансовых операций. В период с 2011 по 2014 год через подконтрольные юридические лица ими обналичена крупная денежная сумма и извлечен незаконный доход в виде комиссии в размере свыше 375 миллионов рублей", - пояснила И. Волк.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ.В 2015 году уголовное дело в отношении семи фигурантов направлено в Симоновский районный суд г. Москвы, которым подсудимые признаны виновными в инкриминируемом преступлении. Один фигурант объявлен в розыск.В апреле текущего года разыскиваемый участник организованной группы задержан на территории г. Москвы. В настоящее время уголовное дело в отношении него направлено в Симоновский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.