Мероприятие состоялось на родине генералиссимуса - в селе Кистыш Суздальского района.

15 сентября слушатели Центра профессиональной подготовки УМВД России по Владимирской области посетили храм Святителя Василия Великого, построенный великим полководцем Александром Суворовым в родовом имении в селе Кистыш Суздальского района.Открывая мероприятие, председатель Региональной общественной организации ветеранов и инвалидов силовых структур «Омофор – Суворовский призыв» генерал-майор Александр Черкасов рассказал собравшимся об основных задачах суворовского движения, особое внимание уделив теме безграничной любви и верного служения Отечеству полководца Суворова.Далее сотрудники полиции приняли участие в божественной литургии, на которой также присутствовали представители суворовского движения, казачества, ветеранских организаций и «Русского географического общества».Предложение об участии правоохранителей в данном мероприятии, поступившее от члена общественного совета Игоря Винокурова, было поддержано руководством регионального УМВД.