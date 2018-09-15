Дорожные полицейские объяснили детям, что для передвижения на двухколесном транспорте они должны выбирать игровые площадки, парковые зоны и тротуары...

На территории ГБОУ «Школа в Капотне» инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве организовали профилактическое мероприятие по правилам безопасности на дороге.На школьном дворе полицейские в увлекательной форме повторили с ребятами основные правила поведения на проезжей части, указали на ошибки, совершаемые участниками дорожного движения, рассказали, как избежать неприятных ситуаций и напомнили ребятам о соблюдении Правил дорожного движения при передвижении на велосипеде и самокате в дворовой территории.Дорожные полицейские объяснили детям, что для передвижения на двухколесном транспорте они должны выбирать игровые площадки, парковые зоны и тротуары. При пересечении дороги по пешеходному переходу велосипедисты должны спешиваться, также инспекторы ДПС напомнили о необходимости применения световозвращателей на одежде и двухколесных транспортных средствах при движении в темное время суток.После «Урока безопасности» сотрудники ДПС не только рассказали ребятам о своей службе, но и продемонстрировали техническое оснащение служебных мотоциклов. Ребята с большим интересом рассматривали технику и делали фото на память на служебном мотоцикле.Ребята поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции за очень увлекательный и познавательный урок безопасности и пообещали выполнять все полученные знания на практике.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81