Лаборатория имени сенатора Ричарда Лугара в Грузии работает прозрачно, а обвинения со стороны России по поводу ее деятельности безосновательны, заявил спецпредставитель премьер-министра страны по вопросам отношений с РФ Зураб Абашидзе.

Лаборатория имени сенатора Ричарда Лугара в Грузии работает прозрачно, а обвинения со стороны России по поводу ее деятельности безосновательны, заявил спецпредставитель премьер-министра страны по вопросам отношений с РФ Зураб Абашидзе."Никаких закрытых или секретных опытов в этом центре не проводится, тем более над людьми, что полный абсурд", — цитирует его слова "Интерфакс".Абашидзе уточнил, что лаборатория имени Лугара является собственностью Грузии и финансируется из госбюджета республики. Он отметил, что аналогичные лаборатории работают во многих странах, в том числе в России. По словам грузинского политика, деятельность лаборатории Лугара прозрачна — "ее двери открыты для иностранных ученых и экспертов".Спецпредставитель грузинского премьера сообщил также, что 14-15 ноября в этой лаборатории пройдет международный семинар, на который приглашены эксперты из почти 20 стран мира. Приглашение принять участие в мероприятии отправили и российской стороне, но, к сожалению, получили отказ, добавил Абашидзе.Он отметил, что обвинения относительно деятельности лаборатории имени Лугара в Грузии выдвигаются РФ периодически, но они безосновательны. По мнению Абашидзе, они "служат внешнеполитическим целям России".Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара расположен в пригороде Тбилиси и действует под эгидой США. Бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе заявил на пресс-конференции 11 сентября в Москве, что в лаборатории могут производиться особо опасные бактерии и вирусы, которые испытывают на местном населении. Со своей стороны официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила обеспокоенность тем, что исследования США создают угрозу распространения опасных инфекций на постсоветском пространстве.