На Малой спортивной арене Лужники в Москве продолжается матч первого раунда плей-офф первой группы Европейско-африканской зоны Кубка Дэвиса, в котором встречаются сборные России и Белоруссии. После первого игрового дня счет в матче ничейный – 1:1.

На Малой спортивной арене "Лужники" в Москве продолжается матч первого раунда плей-офф первой группы Европейско-африканской зоны Кубка Дэвиса, в котором встречаются сборные России и Белоруссии. После первого игрового дня счет в матче ничейный – 1:1.Ранее Карен Хачанов в своем матче одержал победу. Во второй игре россиянин Даниил Медведев проиграл белорусу Илье Ивашко. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:4 в пользу белорусского спортсмена.Отметим, что победившая в данной встрече команда сохранит место в первой группе Европейско-африканской зоны (второй дивизион Кубка Дэвиса после Мировой группы).