Бывший премьер-министр Украины, лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко считает договоренности по урегулированию конфликта в Донбассе (Минские соглашения) результативными, но вместе с тем предлагает Киеву апеллировать к гарантиям Будапештского меморандума и разработать новую стратегию мира.

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает договоренности по урегулированию конфликта в Донбассе (Минские соглашения) результативными, но вместе с тем предлагает Киеву апеллировать к гарантиям Будапештского меморандума и разработать новую стратегию мира.Выступая на конференции YES в Киеве в субботу, Тимошенко заявила, что, если бы минских договоренностей не было, конфликт на востоке Украины мог быть более жестоким и всеохватывающим. "Минские договоренности определенным образом притормозили агрессию", — приводит слова политика РИА Новости.Тем не менее, Тимошенко предлагает вернуться к уже имеющимся стратегиям, в частности к Будапештскому меморандуму. "Я против того, чтобы его откинули в сторону и сделали вид, что его не существует", — подчеркнула она.По мнению лидера "Батькивщины", после перезагрузки власти Украина сможет "открыть новое окно возможностей и поговорить о новых стратегиях". Одной из таких стратегий она назвала возвращение к "будапештскому формату".Тимошенко призвала начать работу по выработке новой стратегии уже сегодня, а после президентских выборов на Украине приступить к ее воплощению.Выборы президента Украины намечены на март 2019 года. Лидером президентского рейтинга уже несколько месяцев является Юлия Тимошенко.Будапештский меморандум — международное соглашение о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Он был подписан в 1994 году Россией, США, Великобританией и Украиной.