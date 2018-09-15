Приятные новости пришли из столицы Болгарии, где наши блестящие гимнастки-художницы завоевали все возможное золото в личном зачете чемпионата мира. С триумфальным выступлением команду поздравил и президент Путин.

Приятные новости пришли из столицы Болгарии, где наши блестящие гимнастки-художницы завоевали все возможное золото в личном зачете чемпионата мира. С триумфальным выступлением команду поздравил и президент Путин.Золотая медаль для сестры — за поддержку. Потому что пообещала. Хотя именно одно это золото как четыре. Столько видов упражнений Дина Аверина сделала в многоборье. И стала лучшей!Слыша поддержку, Дина плачет и благодарит фанатов. Самый драматичный момент ее выступления — в упражнении с лентой. Но она не сбавила темпа, не потеряла настроения. В результате, даже несмотря на ошибку, оценка такая, что соперницам не подобраться."Если бы Ариша меня не поддерживала, я бы сегодня не вышла или плохо выступила бы. Поддержка очень нужна", — признается Дина.Бронзу завоевала Александра Солдатова, хотя ее, как и Дину Аверину, тоже подвело упражнение с лентой. Но все остальное выступление спортсменки было безупречно."Эмоциональные люди, у них иногда "крышу сносит". Она сумела справится с этой "крышей", — отметила Ирина Винер-Усманова, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики.Втроем наши гимнастки завоевали 10 медалей. Из них 6 золотых из 6 возможных. Теперь на чемпионате начинается групповой этап.