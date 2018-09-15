Близ курильского острова Парамушир произошло землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр подземных толчков находился в 90 километрах южнее Северо-Курильска.

Близ курильского острова Парамушир произошло землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр подземных толчков находился в 90 километрах южнее Северо-Курильска — города с населением около 2500 человек.По данным Геологической службы США, очаг землетрясения залегал на глубине 52,9 километра, передает ТАСС. Информации о пострадавших и разрушениях, как и об угрозе возникновения цунами, не поступало.Ранее серия землетрясений произошла у японских островов Рюкю: менее чем за сутки было зафиксировано не менее 10 толчков магнитудой от 4,8 до 5,6.