Первые жертвы урагана Флоренс: в американском штате Северная Каролина из-за падения дерева на жилой дом погибла женщина с ребенком.

Первые жертвы урагана "Флоренс": в американском штате Северная Каролина из-за падения дерева на жилой дом погибла женщина с ребенком."Мать и младенец погибли, отец был доставлен в больницу Нью-Хановера с травмами", — сообщили РИА Новости в полиции города Уилмингтон.Ураган "Флоренс" сегодня обрушился на атлантическое побережье США. Несмотря на ослабление урагана до первой категории, власти не снимают режим ЧС. Синоптики прогнозируют сильнейшие дожди, которые могут привести к наводнениям и оползням. Стихнет "Флоренс" только к 16 сентября.