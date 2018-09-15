Губернатор Араратской области Гарик Саркисян сообщил о намерении инвестора из Танзании разводить в этом регионе Армении крокодилов. На встрече местным жителям пообещали, что на крокодиловой ферме будут работать аттракционы и пункты питания. Люди смогут приходить сюда с семьями и наблюдать за животными.

Губернатор Араратской области Гарик Саркисян сообщил о намерении инвестора из Танзании разводить в этом регионе Армении крокодилов.Он рассказал, что в селе Даштаван для этого уже арендована территория в 1,5 гектара, а представители компании встретились с местными жителями, чтобы узнать их мнение об этом проценте.На встрече им пообещали, что "на крокодиловой ферме будут работать аттракционы и пункты питания"."Люди смогут приходить семьями и наблюдать за животными", — добавил губернатор региона. Сам же инвестор заинтересован в производстве продукции из крокодиловой кожи.Отмечается, что в течение первого года инвестиции в этот проект составят 1,5 миллиона долларов, а в последующие пять лет — 10 миллионов, передает "Интерфакс".Известно, что этот инвестор из Танзании реализует подобные проекты и в других странах.