Это курс, который создали компания ДОМ.РФ и Институт Стрелка, при поддержке Минстроя России. Программа рассчитана на молодых архитекторов и проектировщиков и позволит им развить свой потенциал. Участникам предстоит пройти обучение с ведущими экспертам. Лучших студентов впоследствии рекомендуют на должности главных архитекторов российских городов.

Это курс, который создали компания "ДОМ.РФ" и Институт "Стрелка", при поддержке Минстроя России. Программа рассчитана на молодых архитекторов и проектировщиков и позволит им развить свой потенциал. Участникам предстоит пройти обучение с ведущими экспертам. Лучших студентов впоследствии рекомендуют на должности главных архитекторов российских городов. На участие в программе поступило более тысячи заявок со всей России, сообщает телеканал "Россия 24". Из них отобрали 100 лучших.