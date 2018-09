Сотрудникам телеканала WCTI в американском штате Северная Каролина пришлось покинуть студию в городке Нью-Берн прямо во время прямого эфира из-за бушующего урагана Флоренс. Видео произошедшего размещено в Твиттере.

Сотрудникам телеканала WCTI в американском штате Северная Каролина пришлось покинуть студию в городке Нью-Берн прямо во время прямого эфира из-за бушующего урагана "Флоренс". Ранее было объявлено об эвакуации здания, и большинство сотрудников его покинули. Однако ведущие прямого эфира — метеоролог Донни Кокс и его коллега Шейн Хинтон — решили задержаться и некоторое время оставались в кадре. Тем не менее, вскоре оставить здание пришлось и им, пишет The Hill. Позже менеджер WCTI по цифровым медиа Джейсон Бойд сообщил в "Твиттере", что все сотрудники благополучно эвакуировались.Eerie video as WCTI's meteorologists finally evacuate due to rising waters mid-broadcast, leaving just the radar of Florence's rain bands looping on repeat pic.twitter.com/9vxFqB8ZXl— Brian L Kahn (@blkahn) 14 сентября 2018 г.Ураган "Флоренс" достиг суши близ города Райтсвилл-Бич в Северной Каролине утром в пятницу, 14 сентября. В расположенном неподалеку Нью-Берне с населением в 30 тысяч человек была объявлена обязательная эвакуация.Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в штатах Вирджиния, Северная и Южная Каролина. О чрезвычайном положении объявили перед ударом шторма еще несколько штатов, включая Джорджию и округ Колумбия. В результате урагана уже есть человеческие жертвы.Не менее 20 тысяч жителей Северной Каролины, покинувшие свои дома из-за тропического шторма "Флоренс", размещены в центрах временного проживания, передает ТАСС. Об этом объявил на пресс-конференции губернатор штата Рой Купер. По его словам, 157 оборудованных убежищ могут принять и большее число людей, а если они заполнятся, власти обустроят дополнительные.Ранее репортер американского телеканала NBC Гади Шварц провел рискованный репортаж прямо из сердца урагана "Флоренс". Журналиста в буквальном смысле чуть не унесло сильным ветром."It's going to be a trifecta: we've got the worst of the winds, we've got the storm surge coming up and we've also got high tide" @GadiNBC reporting on hurricane Florence from Radio Island, NC pic.twitter.com/6vmXALJRuh— TheBeat w/Ari Melber (@TheBeatWithAri) 13 сентября 2018 г.