Количество погибших после обрушившегося на США урагана Флоренс выросло до семи человек, сообщают американские СМИ. Ранее сообщалось о пяти жертвах стихии, в числе которых один ребенок, один человек получил травмы и находится в больнице.

Количество погибших после обрушившегося на США урагана "Флоренс" выросло до семи человек, передает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ. Ранее сообщалось о пяти жертвах стихии, в числе которых один ребенок, один человек получил травмы и находится в больнице.Ураган "Флоренс" обрушился на побережье штата Северная Каролина в середине текущей недели. В минувшую пятницу, 14 сентября, он ослаб до уровня тропического шторма, скорость ветра упала до 110 километров в час. Тем не менее местные власти предупреждают население о необходимости оставаться в укрытиях.Из-за урагана без электричества, по последним данным, остаются не менее 930 тысяч американских потребителей. "Флоренс" вызвал масштабные наводнения, которые затронули и территорию Южной Каролины.Работу по ликвидации последствий стихии ведут около десяти тысяч военнослужащих национальной гвардии США и гражданских спасателей. Шторм, как ожидается, постепенно ослабеет в выходные.