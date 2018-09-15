Матчем в Магнитогорске между местным Металлургом и челябинским Трактором стартовал очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге. Уральское дерби получилось весьма интересным и напряженным и завершилось победой гостей – 6:5.

Матчем в Магнитогорске между местным "Металлургом" и челябинским "Трактором" стартовал очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге. Уральское дерби получилось весьма интересным и напряженным и завершилось победой гостей – 6:5.Соперники сразу же "взяли быка за рога" и уже к 7-й минуте счет был 2:1 в пользу гостей. Счет открыл "тракторист" Сноу, затем Кравцов его удвоил, но Пакаринен сократил отставание. А затем Любимов счет сравнял.Интересно, что начало второго периода прошло по сценарию первого: Полыгалов и Щехура увеличили преимущество Челябинска, но Береглазов забил третий гол за хозяев. Почти тут же Язьков сделал счет равным, но Гюнге снова вывел гостей вперед.Тем не менее, Магнитка догнала соперника снова: в самом начале третьей 20-минутки Пакаринен реализовал численное преимущество. Этот сценарий в стиле "один убегает, второй догоняет" продолжился вторым голом челябинца Гюнге. Догнать в последний раз "металлурги" не сумели... 6:5 – победа "Трактора".