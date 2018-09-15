В театре Российской армии представили китайскую оперу А зори здесь тихие. Сопровождал выступление Симфонический оркестр Мариинского театра. Необычная постановка была создана по заказу Национального центра исполнительских искусств КНР в честь 70-летия победы над фашизмом. Премьера состоялась три года назад в Пекине.

В театре Российской армии представили китайскую оперу "А зори здесь тихие". Сопровождал выступление Симфонический оркестр Мариинского театра. Необычная постановка была создана по заказу Национального центра исполнительских искусств КНР в честь 70-летия победы над фашизмом. Премьера состоялась три года назад в Пекине. Ну а сегодня, среди зрителей была спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая позже пообщалась с китайскими артистами.