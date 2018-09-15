Бывшего участника арт-группы Война и продюсера группы Pussy Riot Петра Верзилова отправят в Берлин, где его обследуют немецкие врачи.

Скандально известный издатель "Медиазоны" участник арт-группы "Война" и продюсер группы Pussy Riot Петр Верзилов пройдет обследование в берлинской клинике. Об этом сообщает BBC со ссылкой на родственников Верзилова.Верзилов был госпитализирован в бахрушинскую клинику 11 сентября с признаками отравления медицинскими препаратами, затем переведен в реанимацию НИИ имени Склифосовского. Медиков вызвала подруга Верзилова Вероника Никульшина. По ее словам, вечером во вторник Верзилов начал терять зрение, речь и перестал ориентироваться в пространстве.Дальнейшее лечение Верзилова родственники решили проводить за границей, у врача, с которым дружен отец известного акциониста. Организацией транспортировки Верзилова спецбортом также занимался его отец.Накануне отправки состояние Верзилова оценивалось как тяжелое.Верзилов и Никульшина принимали участие в "художественной акции" во время Чемпионата мира по футболу. На финальном матче они выбежали в костюмах полицейских на арену "Лужников" во время игры команд Франции и Хорватии.