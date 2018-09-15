В Армянске и некоторых других населённых пунктах на севере Крыма введён режим чрезвычайной ситуации. Ухудшение экологической обстановки там было зафиксировано ещё в конце августа, когда в атмосферу попали вредные вещества. В причинах случившегося разбираются следователи.

В Армянске и некоторых других населённых пунктах на севере Крыма введён режим чрезвычайной ситуации. Ухудшение экологической обстановки там было зафиксировано ещё в конце августа, когда в атмосферу попали вредные вещества. В причинах случившегося разбираются следователи.Ситуацию в Армянске контролируют оперативные службы и республиканские власти. Здесь работает оперативный штаб. Регулярно берутся пробы воздуха. После одной из них, когда было выявлена высокая концентрация химических веществ и приняли решение отведении режима ЧС.С дорог здесь смывают пыль. Источник загрязнения воздуха выявлен и идёт активная работа по снижению вредного влияния. Местным жителям рекомендуют чаще делать влажную уборку в домах, военные вещества скапливаются в пыли. Выдают маски и респираторы.Введение режима "чрезвычайной ситуации" больше формальность. В Армянске уже несколько дней принимаются все меры для того, чтобы очистить воздух. Берега кислотонакопителя засыпаются известью, промышленные предприятия в районе остановлены.Резкий кислый запах. В воздухе, как выяснили учёные, примесь серной кислоты. Источник — кислотонакопитель, по сути, озеро, которое высохло из-за того, что Украина перекрыла Северо-Крымский канал и вода сюда перестала поступать. Оголилось, пропитанное химией, дно. Заводы ещё с советских времён больше сорока лет подряд сбрасывали сюда отходы, а теперь в воздух поднялась ядовитая пыль, которая оседает на машинах — они быстро ржавеют, на растениях — они просто вянут.Режим ЧС ввели, чтобы, как можно скорее изменить положение к лучшему. При этом обстановка в городе спокойная. Ликвидация угрозы уже идёт несколько дней. Детей из этого города и ближайших посёлков — около трёх тысяч человек — вывезли на море в санатории заранее, ещё когда режима ЧС не было.Они смогут приехать домой, как только всё вернётся в норму. В Армянске не прекращает работу оперативный штаб. Проблема локальная и её решают.