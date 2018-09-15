Торжественная церемония закрытия по традиции прошла в Суздале.

С 9 по 15 сентября во Владимирской области проходил тринадцатый по счету лично-командный чемпионат МВД России по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия.В торжественной церемонии закрытия чемпионата приняли участие начальник Департамента государственной службы и кадров МВД России генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Кубышко, руководство регионального УМВД, представители исполнительных и законодательных органов власти Владимирской области. Гостем мероприятия стала чемпионка Олимпийских игр по стрельбе, чемпионка мира, многократная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России Любовь Галкина.В текущем году в соревнованиях приняли участие 70 команд. Около четырехсот представителей из 64 территориальных органов и шести управлений на транспорте МВД России в течение четырех дней соревновались в мастерстве владения оружием, выполняя различные упражнения.В упорной борьбе победителями в командном зачёте стали сборные ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области и УМВД России по Владимирской области.Владимирские полицейские стали лидерами в личных зачетах в упражнениях с пистолетом Макарова ПБ-3 и ПБ-8.На церемонии закрытия начальник ДГСК МВД России генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Кубышко подчеркнул, что развитию служебно-прикладных видов спорта в системе МВД уделяется особое внимание. «Стрельба из боевого ручного стрелкового оружия как прикладной вид спорта во многом формирует способность и готовность сотрудника полиции эффективно защищать граждан страны от преступных посягательств», - отметил руководитель ДГСК МВД России. Генерал-лейтенант высказал слова благодарности всем участникам Чемпионата, судейскому корпусу, а также отметил высокий уровень организации соревнований на гостеприимной владимирской земле.Начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Василий Кукушкин принял участие в награждении победителей, которым были вручены заслуженные награды.В ходе награждения пяти сотрудникам территориальных органов и образовательных организаций системы МВД России вручены нагрудные знаки и удостоверения мастеров спорта России.Также в рамках чемпионата впервые на Владимирской земле проведены учебно-методические занятия по огневой подготовке с руководителями подразделений профессиональной подготовки территориальных органов и кафедр огневой подготовки образовательных организаций системы МВД России, в которых приняли участие более ста человек.В программу мероприятия вошли как теоретические, так и практические занятия с участниками, проведенные опытными специалистами ДГСК МВД России, УМВД России по Владимирской области, Волгоградской академии МВД России, Барнаульского юридического института МВД России.