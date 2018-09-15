Представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма и спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер встретились на полях конференции YES в Киеве и подтвердили безальтернативность минских договоренностей, сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма и спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер встретились в субботу в Киеве на полях конференции YES. В ходе беседы они подтвердили безальтернативность минских договоренностей и необходимость выполнения в первую очередь именно составляющей по безопасности, сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер в своем Facebook.Во встрече принимала участие посол США на Украине Мари Йованович."Только закрытие границы, вывод российского вооружения, техники и воинских формирований позволит вернуть на Донбасс настоящий мир", — процитировала слова Кучмы, сказанные во время встречи, его пресс-секретарь.Кроме того, он поблагодарил американскую сторону за всестороннюю поддержку Украины.Ранее в субботу Волкер заявил в кулуарах конференции, что Вашингтон поддерживает позицию Киева в ситуации на Азовском море, готов обсуждать вопросы улучшения обороноспособности Украины, а также высказал мнение, что все условия России относительно урегулирования конфликта в Донбассе выполнить невозможно.