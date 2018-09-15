Если бы в бою пришлось встретиться российскому Су-35 и американскому истребителю пятого поколения F-22 Raptor, российская машина имела бы преимущество, утверждает обозреватель издания Business Insider. К такому выводу он пришел, сравнивая характеристики обоих самолетов.

Если бы в бою пришлось встретиться российскому Су-35 и американскому истребителю пятого поколения F-22 Raptor, российская машина имела бы преимущество, утверждает обозреватель издания Business Insider. К такому выводу он пришел, сравнивая характеристики обоих самолетов.Так, отмечает автор статьи, F-22 является наиболее опасным боевым самолетом США, он обладает невероятной маневренностью и способен становиться незаметным для врагов на расстоянии. Однако у американского истребителя все ракеты и бомбы находятся внутри, поэтому, чтобы показать, что он вооружен, ему приходится наклоняться в сторону.Российский же Су-35 имеет на вооружении больше ракет, чем F-22, и он легче может применить вооружение в случае необходимости. Кроме того, Су-35 лучше маневрирует, что даст ему больше шансов и в ближнем воздушном бою, и при уклонении от ракет противника.Однако, оговаривается обозреватель издания, это не означает, что Су-35 может победить в бою в любом случае. Возможности F-22 и его пилотов, которые считаются одними из лучших в ВВС США, обязательно дадут ему дополнительные шансы на победу.Во вторник, 11 сентября, американские истребители F-22 сопровождали российские бомбардировщики Ту-95 и истребители Су-35 недалеко от Аляски.