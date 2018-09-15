Французский гонщик команды Groupama-FDJ Тибо Пино выиграл 19-й этап многодневки по Испании Вуэльта. 157 км между городками Льейда и Сан-Жулиа-де-Лория (Андорра) француз преодолел за 3 часа 42 минуты 5 секунд.

Французский гонщик Тибо Пино из команды Groupama-FDJ выиграл 19-й этап многодневки по Испании "Вуэльта". 157 км между городками Льейда и Сан-Жулиа-де-Лория (Андорра) француз преодолел за 3 часа 42 минуты 5 секунд.Вторым с пятисекундным отставанием на финиш горного этапа приехал лидер генеральной классификации британец Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott). Третьим стал голландец Стивен Крейсвейк из команды Team Lotto NL-Jumbo, отставший от победителя на 13 секунд.Лучший из россиян Ильнур Закарин из команды Katusha-Alpecin занял 13-е место, проиграв победителю 2 минуты 20 секунд. Его соотечественник и партнер по команде Павел Кочетков финишировал 44-м, проиграв лидеру почти 13 минут.Йейтс укрепил лидерство в общем зачете, увеличив отрыв до 1 минуты 38 секунд.