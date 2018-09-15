На столичных кортах стадиона Лужники продолжается матч теннисной сборной России за сохранение места в первой региональной группе Кубка Дэвиса. Наша команда принимает соперников из Белоруссии и после четырех встреч счет равный – 2:2.

На столичных кортах стадиона "Лужники" продолжается матч теннисной сборной России за сохранение места в первой региональной группе Кубка Дэвиса. Наша команда принимает соперников из Белоруссии и после четырех встреч счет равный – 2:2.Как уже сообщали Вести,Ru, два одиночных поединка в пятницу принесли ничью (1:1), а субботняя программа началась с того, что Карен Хачанов и Андрей Рублев проиграли парную комбинацию.После этого при счете 1:2 у россиян нет права на ошибку. Хачанов, который в четвертой встрече играл против Ильи Ивашко, частично реабилитировался, победив со счетом 6:2, 6:4. Теперь судьба матча решится в пятой одиночной встрече.