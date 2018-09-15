В столице Катара Дохе продолжается этап Кубка мира по плаванию. Во второй соревновательный день российские пловцы завоевали пять медалей. Обладательницей золота в заплыве на дистанции 100 метров брассом стала Юлия Ефимова.

В столице Катара Дохе продолжается этап Кубка мира по плаванию. Во второй соревновательный день российские пловцы завоевали пять медалей. Обладательницей золота в заплыве на дистанции 100 метров брассом стала Юлия Ефимова.Второй финишировала еще одна россиянка Виталина Симонова, третьей — китаянка Чжан Сыши.Россиянин Владимир Морозов завоевал два серебра на дистанциях 50 метров на спине и 100 метров вольным стилем. Еще две бронзы в общую копилку наград добавил Кирилл Пригода, который стал третьим на дистанциях 200 метров комплексом и 50 метров брассом.