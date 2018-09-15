Главный тренер московского футбольного клуба Локомотив Юрий Семин прокомментировал ничью с Динамо в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча седьмого тура прошла на стадионе РЖД-Арена и завершилась со счетом 1:1.

Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин прокомментировал ничью с "Динамо" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча седьмого тура прошла на стадионе "РЖД-Арена" и завершилась со счетом 1:1.Отметим, что с 66-й минуты встречи железнодорожники играли в меньшинстве после удаления Крыховяка. "Локомотив" с девятью очками после семи матчей находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата."Мы потеряли инициативу после удаления Крыховяка, так что для нас результат в какой-то мере положительный, — сказал Семин, которого цитирует ТАСС. — Ничья — это очко, движение вперед".