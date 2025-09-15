Депутат Госдумы РФ Игорь Игошин посетил Вязники, где проверил, как идут работы по благоустройству парковой зоны возле знаменитого «Венца».

Депутат Госдумы РФ Игорь Игошин посетил Вязники, где проверил, как идут работы по благоустройству парковой зоны возле знаменитого «Венца». Об этом парламентарий рассказал на своей официальной в соцсети.Преображение территории в микрорайоне Толмачёво ведётся в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды». Идею благоустроить парковую зону около «Венца» активно поддержали сами вязниковцы. Местные архитекторы выполнили проект в эко-стиле, чтобы не нарушить живописный облик и природную красоту данного места.Специалисты выложили здесь новые дорожки из брусчатки, смонтировали современные антивандальные и энергосберегающие фонари. Также оборудовали фотозону, где жители могут сделать красочный снимок на память.В скором времени в парковой зоне непременно должны установить новые скамейки, урны и туалет. В планах— открытие уютного кафе. А неподалёку разместится детская игровая площадка, участок под которую уже заасфальтировали.Кроме того, рабочие выполнили первый этап озеленения территории. В дальнейшем здесь собираются высадить 14 туй, которые образуют настоящую живую изгородь.Как отметил депутат Госдумы РФ, в следующем году работы по благоустройству «Венца» продолжатся. Вязниковский проект стал победителем Всероссийского конкурса и получил федеральное финансирование.«Как региональный куратор Всероссийского проекта «Комфортная городская среда», удовлетворен работой подрядчика на данном объекте в Вязниках. Работаем дальше!» — написал Игорь Игошин.