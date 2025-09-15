Всего свое конституционное право реализовали 126 076 человек.

В региональном избиркоме подвели промежуточные итоги третьего дня голосования. По состоянию на 18:00 14 сентября, явка на выборах в органы местного самоуправления составила 19,89%. Всего свое конституционное право реализовали 126 076 человек.Напомним, во Владимирской области было открыто 547 избирательных участков. В списки для голосования включен 633 131 человек. Жители региона выбирали депутатов в советы народных депутатов в 14 районах, в том числе во Владимире, Александровском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Камешковском и других округах.За 284 депутатских мандата борются 896 кандидатов от семи политических партий.