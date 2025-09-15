12 сентября на слепых прослушиваниях шоу “Голос.Дети” юная вокалистка из Владимира Милана Крохина покорила всех членов жюри своим выступлением. Теперь она поборется за главный приз в

12 сентября на слепых прослушиваниях шоу “Голос.Дети” юная вокалистка из Владимира Милана Крохина покорила всех членов жюри своим выступлением. Теперь она поборется за главный приз в финале. Об этом поделились в Министерстве молодёжной политики области. Милана исполнила мэшап из песен “Con te partirò” и “Let’s Get It Started. Её зажигательное выступление, харизма и профессионально взятые