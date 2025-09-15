Начальная цена контракта 1 012 044 рублей. Заявки можно подавать до 17 сентября.

Власти Владимира анонсировали запуск нового автобусного маршрута №103, который соединит областной центр с микрорайоном «Новый берег» в Боголюбово. Информация опубликована на сайте Госзакупок. Начальная цена контракта 1 012 044 рублей. Заявки можно подавать до 17 сентября. Подписание документов должно пройти 19 числа.Маршрут создан, чтобы решить острую проблему транспортной доступности для жителей «Нового берега». Автобусы будут отправляться от Владимирского автовокзала три раза в день, проезжая через Суздальский проспект, делая остановки у «ВХЗ» и «Туриста», а затем следуя через Боголюбово до конечной точки.На обратном пути маршрут захватит село Суромна. Первый рейс из Владимира запланирован на 7 утра, что удобно для работающих граждан. Контракт заключен до апреля 2026 года.