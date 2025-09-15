Белое платье, белая фата — все как в песне. С волнением и улыбками новая супружеская пара Владимира обменялась кольцами и поклялась друг другу в любви и верности. Только вот место действие не

Белое платье, белая фата — все как в песне. С волнением и улыбками новая супружеская пара Владимира обменялась кольцами и поклялась друг другу в любви и верности. Только вот место действие не ЗАГС, а культурный центр города. Елизавета Носкова, корреспондент 6 канала Многие девушки с детства мечтали выйти замуж в волшебной роще, как принцессы. Осуществить