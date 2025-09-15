Во Владимирской области завершились выборы в органы местного самоуправления. Всего в регионе прошло 17 избирательных кампаний по замещению 284 мандатов. Депутатов выбирали не только во

Во Владимирской области завершились выборы в органы местного самоуправления. Всего в регионе прошло 17 избирательных кампаний по замещению 284 мандатов. Депутатов выбирали не только во Владимире, но и в 10 муниципальных округах, а также в Радужном, Покрове, Суздале и Новоалександровском муниципальном образовании. Кроме того, были проведены выборы депутатов Совета народных депутатов Селецкого муниципального образования. Председатель