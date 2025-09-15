СледКом РФ по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Гусь-Хрустального, который подозревается в присвоении более миллиона рублей, принадлежавших его

СледКом РФ по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Гусь-Хрустального, который подозревается в присвоении более миллиона рублей, принадлежавших его пожилому родственнику. Деньги были предназначены для лечения пенсионера. По версии следствия, в январе 2025 года пожилой мужчина попросил подростка помочь открыть банковский вклад на его имя. На счет было положено 1,4 млн рублей.