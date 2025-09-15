Мужчина отвечал за алкоголь, а его бывшая жена — за сигареты.

В Коврове бывшие супруги получили штрафы почти на миллион рублей за незаконную торговлю сигаретами и алкоголем. Их преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции, которые изъяли контрафактную продукцию на сумму более 3,5 млн рублей.Как установил Ковровский городской суд, несмотря на развод, мужчина и женщина продолжали жить под одной крышей и вместе занимались незаконной торговлей. Мужчина отвечал за алкоголь, а его бывшая жена — за сигареты.С сентября 2021 по август 2023 года сообщники приобретали немаркированные товары на оптовом рынке, хранили их в своём доме, гараже, машине и на складах, а затем продавали. Мужчина реализовывал алкоголь, договариваясь с клиентами по телефону, а женщина продавала сигареты в разных точках города.Интересно, что ранее мужчина уже был судим за продажу контрафактного алкоголя.В августе 2023 года их преступная схема была раскрыта. В ходе обысков полицейские изъяли более 8 тысяч бутылок алкоголя и свыше 10,4 тысячи пачек сигарет.По решению суда, мужчина должен будет заплатить штраф в 500 тысяч рублей, а женщина — в 450 тысяч.