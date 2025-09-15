16 сентября проведут дератизацию Соловьиного пруда, который находится возле дома 79а по улице Горького. Об этом сообщили в управлении по охране окружающей среды администрации города

16 сентября проведут дератизацию Соловьиного пруда, который находится возле дома 79а по улице Горького. Об этом сообщили в управлении по охране окружающей среды администрации города Владимира. В администрации города просят жителей не гулять на этой территории во время обработки и не пускать туда детей и животных. Грызуны являются источниками возбудителей более 70 инфекционных и паразитарных