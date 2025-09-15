Задержанная призналась в содеянном и возместила ущерб.

Сотрудники владимирской полиции задержали 38-летнюю жительницу Ярославской области, подозреваемую в мошенничестве. Женщина воспользовалась известной схемой с использованием крупной купюры, чтобы обмануть продавца мороженого во время празднования Дня города Владимира.Как установило следствие, мошенница подошла к ларьку и, отвлекая продавца разговорами, якобы расплатилась за мороженое пятитысячной купюрой. Не передав деньги, она все же забрала сдачу в размере 4000 рублей и товар.Потерпевшая обратилась в полицию. На месте происшествия был найден стакан от попкорна, оставленный злоумышленницей. Экспертиза отпечатков пальцев помогла оперативно установить личность и местонахождение подозреваемой, так как ранее она уже имела проблемы с законом.Задержанная призналась в содеянном и возместила ущерб. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.