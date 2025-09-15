Следствие добилось ареста 11 миллионов рублей.

50-летний москвич обвиняется в создании целого наркопроизводства во Владимирской области. Вместе с тремя сообщниками он наладил выпуск синтетических наркотиков. При задержании оперативники обнаружили больше 135 кг готового «синтетика» и прекурсоры. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону.Мужчина также оказался весьма изобретателен в «отмывании» денег. Чтобы скрыть доходы от преступной деятельности, он использовал криптокошелек. С его помощью он обналичил более 27 миллионов рублей, переводя криптовалюту в рубли и доллары через карты своих родных и знакомых. Эти деньги он потратил на личные нужды.Следствие добилось ареста 11 миллионов рублей, оставшихся на криптокошельке, а также автомобиля обвиняемого и изъятых при задержании наличных. Дело уже направлено в Киржачский районный суд.