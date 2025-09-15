В этом году в Коврове планируется обновить 10 городских дорог.

В Коврове завершился ремонт на одной из ключевых улиц города — Чернышевского. Как сообщили в региональном Министерстве транспорта, на всём участке уложили новое дорожное покрытие, заменили бордюры, обновили разметку и восстановили искусственные неровности.Улица Чернышевского является важной транспортной артерией, так как здесь находятся жилые дома, школа, детский сад, а также медицинские и торговые центры. Помимо самой проезжей части, в нормативное состояние привели тротуары и оборудовали удобные парковочные места.В этом году в Коврове планируется обновить 10 городских дорог общей протяженностью 6,3 км. Работы уже завершены и приняты на восьми объектах, а на двух — еще идут.Согласно данным Минтранса, всего в этом году в области отремонтировано 1773,9 км дорог. Из них 1180,7 км — это дороги местного значения, а 625,4 км — регионального и межмуниципального. Кроме того, реконструированы две автодороги протяженностью 4,1 км и построено около 25 км новых дорог к 13 сельским населенным пунктам, где раньше не было твердого покрытия.За последние четыре года регион значительно обновил транспортный парк, закупив 40 троллейбусов, 262 автобуса и 336 единиц дорожной техники.