Пожар случился 14 сентября, в Коврове, на улице Строителей, в доме 22, корпус 1. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 15.50. На место выехали 12 человек личного состава на 5 единицах

Пожар случился 14 сентября, в Коврове, на улице Строителей, в доме 22, корпус 1. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 15.50. На место выехали 12 человек личного состава на 5 единицах спецтехники. Огонь пылал на площади 40 кв.м. Пожарные спасли из огня восемь человек, среди которых трое детей. Людей эвакуировали при помощи трёхколенной лестницы и