В Коврове Владимирской области 14 сентября сгорела квартира в доме №22/1 на улице Строителей. По предварительной информации, пожар вызван коротким замыканием в компьютере. Об этом рассказали в ГУ МЧС по региону.Огонь охватил 40 квадратных метров на третьем этаже. Спасатели вывели из огня восемь человек, включая троих детей, двоих спустили по лестнице.Две женщины, 78 и 55 лет, пострадали от дыма и нуждались в медицинской помощи.Тушение осложнялось припаркованными автомобилями, мешающими проезду спецтехники.