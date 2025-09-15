Она была обнаружена в лесу на территории Заречного лесничества.

В Петушинском районе по требованию прокуратуры будет ликвидирована незаконная свалка площадью более 1,1 тысячи квадратных метров. Она была обнаружена в лесу на территории Заречного лесничества.Прокуратура обратилась в суд, требуя, чтобы Министерство лесного хозяйства Владимирской области убрало мусор. Петушинский районный суд встал на сторону прокуратуры, но министерство подало апелляцию.Однако и Владимирский областной суд поддержал надзорное ведомство, оставив решение без изменений. Теперь министерство должно выполнить требование суда, а прокуратура проконтролирует этот процесс.