Жители региона выбирали депутатов в 17 муниципальных образованиях.

Во Владимирской области подведены предварительные итоги выборов в органы местного самоуправления, которые прошли с 12 по 14 сентября. Жители региона выбирали депутатов в 17 муниципальных образованиях, включая город Владимир.Избирательной комиссии Владимирской области, общая явка составила 20,95%. В выборах приняли участие более 132 тысяч человек из 633 тысяч, включенных в списки избирателей.Всего было замещено 284 депутатских мандата. Подавляющее большинство из них — 247 — получили кандидаты от партии «Единая Россия».В новом созыве владимирского Совета народных депутатов места распределились следующим образом:«Единая Россия» — 22 мандата.«Справедливая Россия – За правду» — 1 мандат.ЛДПР — 1 мандат.«Новые люди» — 1 мандат.Отмечается, что на 547 избирательных участках за ходом голосования следили почти 870 наблюдателей и 22 представителя СМИ. По состоянию на утро 15 сентября жалоб и обращений в Избирательную комиссию региона не поступало.