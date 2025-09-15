По словам жильцов, аналогичная авария уже случалась в сентябре 2022 года.

В одной из новостроек на улице Нижняя Дуброва во Владимире произошла коммунальная авария: из-за неисправного пожарного крана затопило четыре верхних этажа. Прокуратура города взяла ситуацию под свой контроль.Как стало известно в ходе проверки, причиной потопа стал пожарный кран на 18-м этаже, который имел следы коррозии. По словам жильцов, аналогичная авария уже случалась в сентябре 2022 года.В результате инцидента собственникам квартир был причинен ущерб. Прокуратура обязала управляющую компанию «Квартал» незамедлительно заменить неисправный кран и оценить размер ущерба, причиненного жильцам. Кроме того, в отношении компании возбуждено административное дело за нарушение требований пожарной безопасности.После вмешательства прокуратуры неисправный кран был заменён, а управляющая компания приступила к возмещению ущерба. Окончательное устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.