Выставка "Врачуя тела и души. Медицина в изобразительном искусстве" открылась в Государственном Русском музее в Петербурге. Ее посвятили 45-летию со дня основания Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова."Медицина лечит тела, а искусство лечит, наполняет душу человека, сердце светом, надеждой и готовит его к духовному подвигу. Поэтому невозможно отделить тело от души. Для нас задача сделать выставку, посвященную медицине в изобразительном искусстве, из собрания Русского музея, была очень почетной, важной и чрезвычайно интересной. Здесь 23 произведения, в первую очередь портреты знаменитых медиков из наших фондов, в том числе портрет Боткина", - сказала во время церемонии открытия выставки генеральный директор Русского музея Алла Манилова.Посетители смогут увидеть на выставке картину "Сестра мелосердия" Павла Кондратьева, гравюру "Александр Македонский доверяет врачу" Константина Афанасьева, портреты известных врачей, выполненные Петром Борелем и другое."Понимание медицины как еще одной области культуры, мне кажется, является очень важным. Отношение к врачам меняется, медицина исторически - это была область больше искусства, целительства, сегодня мы говорим о профессионалах - становится больше сферой науки, и самое главное в этой ситуации под прессингом цифровизации, искусственного интеллекта не забыть про человека, про профессионализм, тонкости души, что хорошо видно на тех картинах, которые мы сегодня здесь видим", - сказал генеральный директор НМИЦ им. Алмазова Евгений Шляхто.После открытия выставки состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве Русского музея с НМИЦ им. Алмазова. Планируется, что учреждения будут вести совместную работу над просветительскими и образовательными проектами.Мероприятия состоялись в рамках Российско-Китайского конгресса "Минимально инвазивная хирургия", который впервые проводит центр Алмазова совместно с Медицинским факультетом Чжэцзянского университета, Госпиталем сэра Ран Ран Шоу (Ханчжоу, Китай) и Российским обществом хирургов. Конгресс посвятили актуальным темам для современных реалий, как искусственный интеллект в хирургии и минимально инвазивные технологии в ее различных областях.