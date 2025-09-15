В результате ребенок получил множественные травмы и был госпитализирован.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения 8-летнего мальчика в городе Струнино Владимирской области.Мать пострадавшего мальчика обратилась к Бастрыкину, так как опасалась, что виновные избегут наказания. По ее словам, в сентябре этого года ее сына преследовали и избивали одноклассники, а также дети постарше, в том числе дети мигрантов. При этом, как утверждает заявительница, мать одного из нападавших удерживала мальчика, не давая ему сбежать.В результате ребенок получил множественные травмы и был госпитализирован. Сообщается, что обращения в местные правоохранительные органы не дали результата.Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Артему Кулакову возбудить уголовное дело и доложить о результатах расследования. Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате ведомства.